كلوب يكشف موقفه من تدريب المنتخب الألماني

كشف يورجن كلوب، المدير الفنى السابق لفريق ليفربول الإنجليزى عن موقفه من تدريب المنتخب الألمانى فى الفترة المقبلة.

أنباء عن تولي كلوب تدريب منتخب ألمانيا

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن يورجن كلوب فى طريقه لتدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

كلوب

ورد كلوب، على تلك الأنباء بتصريحات كشفها فابريزيو رومانو، خبير اللآنتقالات، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى بشبكة "إكس"، قائلاً: "الجميع يأمل أن يستمر جوليان ناجلسمان مدربًا لألمانيا لفترة أطول بكثير من عام 2026".

ومُنح اليوم الثلاثاء، يورجن كلوب، وسام الاستحقاق الألماني، أعلى تكريم مدني في البلاد بمناسبة يوم الوحدة الذي سيُحتفل به يوم الخميس.

وتسلم كلوب، من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير وسام الاستحقاق، وهو وسام يمنح، وفقا لنظامه الأساسي، للأشخاص "الملتزمين بشكل ملحوظ بقيم الديمقراطية".

وأقيم حفل تسليم وسام الاستحقاق الألماني في قصر بلفو ببرلين، حيث تم تكريم 27 شخصا آخرين إلى جانب كلوب.

وسبق وأن درب الألمانى يورجن كلوب، كلا من بوروسيا دورتموند وليفربول وغيرهما.