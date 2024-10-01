ads
الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كلوب يكشف موقفه من تدريب المنتخب الألماني

كلوب
كلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف يورجن كلوب، المدير الفنى السابق لفريق ليفربول الإنجليزى عن موقفه من تدريب المنتخب الألمانى فى الفترة المقبلة.

أنباء عن تولي كلوب تدريب منتخب ألمانيا

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن يورجن كلوب فى طريقه لتدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة المقبلة.

هل يتولى يورغن كلوب تدريب منتخب ألمانيا؟ وكيله يرد
كلوب

ورد كلوب، على تلك الأنباء بتصريحات كشفها فابريزيو رومانو، خبير اللآنتقالات، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى بشبكة "إكس"، قائلاً: "الجميع يأمل أن يستمر جوليان ناجلسمان مدربًا لألمانيا لفترة أطول بكثير من عام 2026".

ومُنح اليوم الثلاثاء، يورجن كلوب، وسام الاستحقاق الألماني، أعلى تكريم مدني في البلاد بمناسبة يوم الوحدة الذي سيُحتفل به يوم الخميس.

وتسلم كلوب، من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير وسام الاستحقاق، وهو وسام يمنح، وفقا لنظامه الأساسي، للأشخاص "الملتزمين بشكل ملحوظ بقيم الديمقراطية".

وأقيم حفل تسليم وسام الاستحقاق الألماني في قصر بلفو ببرلين، حيث تم تكريم 27 شخصا آخرين إلى جانب كلوب.

وسبق وأن درب الألمانى يورجن كلوب، كلا من بوروسيا دورتموند وليفربول وغيرهما.

كلوب يورجن كلوب ليفربول المنتخب الألماني كلوب يدرب منتخب الألمانى تدريب كلوب منتخب ألمانيا كلوب ومنتخب ألمانيا