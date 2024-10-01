عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «نيران إسرائيل تتسلل إلى قلب لبنان.. الاحتلال يتوسع في ضرباته على الجنوب».

وذكر التقرير، أن نيرانا تتسلل إلى لبنان في تصعيد خطير ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار شهور مضت كانت الضربات الإسرائيلية تتركز على القرى والبلدات الأمامية في جنوب لبنان، أبرزها بليدة وكفر كلا وعيتا الشعب والناقورة ومناطق أخرى.

وأفاد التقرير، أنه في مطلع الأسبوع الماضي، وسّع جيش الاحتلال نطاق الغارات ليشمل مناطق جديدة في محافظتي الجنوب والنبطية وصولا إلى المناطق الداخلية والبقاع وبعلبك والهرمل، إضافة إلى اعتداءات متفرقة في جبل لبنان.

وأكد التقرير، أن التصعيد الإسرائيلي امتدّ ليشمل قرى إقليم التفاح وأقضية الزهراني وصيدا، واتجهت غارات الاحتلال من جنوب لبنان إلى شرقه، ونفذ الاحتلال مئات الضربات الجوية على الأحياء السكنية المكتظة زاعمة انها تستهدف مواقع لحزب الله اللبناني لتحمل هذه الضربات لقب الاكثر دموية مثل اشتباكات إسرائيل وحزب الله ضمن ما عرف بحرب تموز 2006.