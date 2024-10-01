وزير العمل يكلف بالاستفادة من إمكانيات مراكز التدريب لتأهيل الشباب

قام وزير العمل، محمد جبران ،اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى مديرية عمل محافظة الإسماعيلية لتفقد سير العمل داخل "المديرية"، ومركزي التدريب المهني الثابت والمتنقل، والتعرف بشكل ميداني على كافة الخدمات المُقدمة للمواطن.

وقبل زيارته إلى "المديرية"، التقى الوزير جبران مع محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ،حيث تناقشا في بعض الملفات المُشتركة، والخاصة بمنظومة التدريب المهني ،وتوفير فرص العمل للشباب،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وحماية ورعاية ودعم العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

أكد "الوزير" و"المحافظ"، أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة، في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

كما أكد الوزير جبران حرص الوزارة على التنسيق مع الشركات والمصانع داخل محافظة الإسماعيلية، للتعرف على إحتياجاتها من فرص العمل ،والقيام بتدريب شباب المحافظة على تلك الإحتياجات ،من خلال مركز التدريب المهني ،والوحدة التدريبية المتنقلة بالمحافظة،في كل المجالات المطلوبة لسوق العمل ،موضحًا أهمية توثيق هذا التعاون من خلال بروتوكولات مُشتركة مع هذه الشركات ..من جانبه أثنى السيد المحافظ على جهود ودور الوزارة في مجالات التدريب من أجل التشغيل ،وعن إستعداد المحافظة على التعاون الكامل لتنفيذ رؤية وزارة العمل في تلك المجالات،وغيرها من "الأهداف المشتركة"..

وتفقد الوزير خلال جولته مقر مديرية العمل بالمحافظة ،حيث إستقبله حسن رداد مدير المديرية،ووجه بالإستمرار في التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم ،وتقديم الخدمات لهم بشكل عاجل ومتطور ،حيث إلتقى مع عددِ من المواطنين ،واستمع إليهم ،فيما يخص طريقة التعامل معهم خلال تلقيهم الخدمات من إستخراج كعب عمل،وخلافه، ووجه الوزير بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للتطوير،خاصة تحديث أجهزة الحاسب الألي،وأثنى على مركز تقديم الخدمات الجماهيرية بالمديرية،وتجول داخل بعض الإدارات،وحث العاملين على المزيد من الجهد والعمل بإخلاص..كما تفقد الوزير مركز التدريب المهني الثابت،بمدينة المستقبل ،ووحدة التدريب المهني المُتنقلة بالمكتبة العامة بالإسماعيلية ،ووجه بأهمية تكثيف الجهود ،والإعلان عن دورات تدريبية مجانية ،والإستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتميز بها مركز التدريب المهني الثابت،خاصة ورش الميكانيا ،والنجارة ،والخياطة،

والمساحة ،وتدريب الخريجين الجُدد،والشباب على هذه المهن، وغيرها ،والإهتمام بتحديث وتطوير الأدوات التدريبية داخل هذا المركز،لتتماشى مع إحتياجات الشركات ،خاصة في مجالات المقاولات والبناء والتشييد ..كما أكد الوزير خلال جولته داخل وحدة التدريب المتنقلة بمكتبة الإسماعيلية على التوسع في عمليات التدريب المهني على مهن: الخياطة والتطريز، وغيرها وذلك بالتعاون مع "المحافظة" و"المكتبة" ..

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