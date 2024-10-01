دعاء أحمد قائمًا بأعمال رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف الأهلية

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الثلاثاء، قراراً رقم 2296، بندب الدكتورة دعاء أحمد حمدي الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري ندباً كلياً للقيام بتسيير أعمال قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف الأهلية.

تجدرة الإشارة إلى أن الدكتورة دعاء أحمد حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة فرع بني سويف عام 2003، وحصلت على درجة الماجيستير في الطفيليات الطبية عام 2009، وحصلت على الدكتوراه عام 2014، وتدرجت في مراحل الترقي العلمية حتي وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2022، كما شغلت العديد من المناصب الإدارية بكلية الطب البشري فعملت عضوا للجنة شئون التعليم والطلاب، ولجنة المناهج ، وتولت منصب مديرا للبرنامج الخاص بكلية الطب، وبرنامج الطب والجراحة التكاملي، كما تولت منصب رئيس كنتروال الفرقة الأولي بالكلية.