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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا ونهاريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتل، إنّ صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا ونهاريا والعديد من المناطق عند الحدود الشمالية جراء رشقة صاروخية كبيرة، مواصلة: «ربما هناك استخدام متوسط المدى للصواريخ، وبخاصة أن صفارات الإنذار كانت قد دوت في حيفا وخليجها، أي ما يزيد على 40 كم».

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حتى اللحظة، لا بيانات رسمية تؤكد وجود انفجارات أو إصابات، ولكن هذا بيان أولي من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن الجبهة الداخلية ترصد فيه صفارات الإنذار التي تدوي في عشرات المواقع هناك».

وتابعت، انّ اليوم شهد تطورا لافتا في صفارات الإنذار، وقبل الرشقة الأخيرة، كانت هناك رشقة صاروخية نحو مستوطنة شلومي واندلعت النيران جراء إسقاطات صاروخية فشلت القبة الحديدية في التعامل معها، كما سقطت شظايا صاروخية تعاملت معها القبة الحديدية.

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