أبطال أوروبا.. تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة لايبزيج

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالى، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة نظيره لايبزيج الألمانى، المقرر لها غدًا الأربعاء، وذلك على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة فريق يوفنتوس المستدعاة كالتالي:

حراسة المرمى: دي جريجوريو، بنسوليو، بيرين.

خط الدفاع: بريمر، جاتي، دانيلو، كالولو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي.

خط الوسط: لوكاتيلي، كوبمينيرز، ماكيني، تورام، فاجيولي، دوجلاس لويز.

خط الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، جونزاليس، مبانجولا.

ويغيب عن قائمة يوفنتوس كل من:

- أركاديوز ميليك، الذي لا يزال يعاني من مشاكل الركبة.

- فاسيلي أدزيتش، بسبب مشكلة عضلية.

- تيموثي وياه، مشكلة فى الكاحل.

وافتتح يوفنتوس مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على نظيره آيندهوفن الهولندي بثلاثة اهداف لهدف.

