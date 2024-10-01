نائب رئيس جامعة بنها تتفقد سير الدراسة بكليات العلاج الطبيعي والتربية النوعية

تفقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث سير العملية التعليمية بكليات العلاج الطبيعي والتربية النوعية والتربية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكليات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولتها تفقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي قاعات المحاضرات، والمدرجات بالكليات، والتقت بالطلاب مقدمة لهم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدة علي حرص الجامعة تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، ومساندتهم خلال مشوارهم الدراسي.

وحثت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث خلال جولتها كافة الطلاب بالالتزام بجوانب العملية التعليمية ، وحضور المحاضرات ، والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية والفعاليات التي تنظمها الجامعة لدورها في تنمية شخصياتهم وتطوير مهاراتهم ، مؤكدة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية تفاعلية مناسبة ومحفزة لأبنائها الطلاب.