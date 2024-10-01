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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة تثقيفية للمنتفعين بالتجمعات التنموية بمركز نخل في شمال سيناء

ندوه تثقيفيه للمنتفعين
ندوه تثقيفيه للمنتفعين بالتجمعات التنمويه بمركز نخل شمال سين
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نظم مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة بمركز الخدمات الزاعيه التنموية بالنثيلة برئاسة دكتور عماد عوض أستاذ التنمية المجتمعية بالمركز ندوة تثقيفية إرشادية للمنتفعين باراضي التجمعات التنموية بأبو رصاصة والنثيلة والخفجه وطويل الحامض وطيبة التمد وكذلك المنتفعين بتجمعات مركز الحسنة في حضور المدير العام محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخلوذلك بناءً على توجيهات سيادة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقام أساتذة المركز بشرح مفصل لكيفيه تجهيز وزراعة الأرض طبقا للتركيب المحصولي المقترح من مركز بحوث الصحراء وفقا لتحليل عينات التربه لكل تجمع ونسبه الملوحه بالمياه كما تم عرض كيفيه وبرامج التسميد العضوي طبقا لخصائص تربه كل تجمع كما  تم عرض مقترح المحاصيل الصيفيه الشتويه التي يتم زراعتها طبقا لتحيلات التربه والمياه لكل تجمع.

وقد استقبل محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال فريق بحثي برئاسه الدكتور عماد عوص استاذ التنميه الاجتماعيه بمركز بحوث الصحراء بوزاره الزراعه وذلك بالتنسيق مع مكتب شئون القبائل بمركز نخل لبحث ودراسه متطلبات المواطنيين وتوعيتهم في التنميه الزراعيه حيث تم زياره تجمع اولا مفرج بطويل الحامض وتم عقد جلسات استماع للرجال والسيدات بالتجمع للاستماع لمطالبهم لعرضها علي الجهات المعنيه لتلبيه المطالب بما يتلائم مع احتياجات الاهالي من مشروعات زراعيه وثروه داجنه وبرامج توعيه زراعيه بما يعود علي المجتمع بالنفع العام.

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