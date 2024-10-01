"شباب شمال سيناء" تشارك في برنامج «أهل مصر»

يشارك شباب شمال سيناء حاليا في برنامج «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية المقام في الاسكندرية خلال الفترة من29 سبتمبر إلي 3 أكتوبر الجارى، والذى تنفذه الادارة العامة لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن أحد البرامج التى تنفذها الوزارة هو برنامج «أهل مصر» الذي يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم.. مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ومن جهته، أضاف خالد مكاوي، مدير إدراة تنمية الشباب بشمال سيناء، أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى، خاصة بالمحافظات الحدودية، إيمانا بدورهم الوطنى والقومى والتوعية المستمرة للشباب، وإلى تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتها والتوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى ودور الدولة في مواجهة هذه التحديات وتوفير الجانب الترفيهى والثقافى داخل البرنامج، إلى جانب التعرف على الثقافات المختلفة من خلال وجود شباب المحافظات الحدودية المختلفة داخل البرنامج.