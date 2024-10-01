محافظ شمال سيناء يكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة

كرم اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، لمجهوداته المتميزة وإنجاز عدد من المشروعات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية لمزيد من التقدم والازدهار في مجال الشباب والرياضة وافتتاح وتطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالمحافظة.

وأهدى المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، شهادة تقدير نظرًا لجهوده المخلصة في الدفع بمنظومة العمل التي اتسمت بالتفاني والأداء المتميز، فضلا عن تنفيذ فعاليات اللقاءات الشبابية والمبادرات ، متمنيًا الاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات في أماكن العمل واستكمال الفعاليات والمشروعات التي يجري تنفيذها في كافة ربوع وأنحاء المحافظة

وأثنى المحافظ على دور مديرية الشباب والرياضة في النهوض بالنشء والشباب ورعايتهم وتقديم كافة الرعاية لهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والمشاركة المجتمعية في كافة الفعاليات، ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تحظى بالعديد من النماذج التي أثبتت كفاءتها في مختلف مجالات العمل.

كما تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محمد ، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الدراسة بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بإدارة العريش التعليمية.

وأكد المحافظ علي أن جولته التفقدية شملت تفقد الفصول الدراسية والمكتبة والفناء وقاعات الأنشطة والورش وحجرات المعلمين.

وأشار المحافظ إلي اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني والذي تقوم المناهج الدراسية به علي إكساب الطلاب مختلف المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل

وأعلن المحافظ عن انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة للاسبوع الثاني على التوالي ، مشيرا إلي تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من " اثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة"، بجانب اجراء الصيانة البسيطة بالمدارس.