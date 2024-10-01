الأنبا مارك يشارك في احتفالات الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية بتكريس زيت الميرون

شارك الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا بتكليف من قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالات الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية بتكريس زيت الميرون المقدس، بدعوة من قداسة الكاثوليكوس كاريكين الثاني بطريرك أرمينيا، والذي اشترك فيه العديد من ممثلي الكنائس.

وزار أسقف باريس وشمالي فرنسا مع ممثلي الكنائس والمؤسسات المرة الأولى والهيئات المدعوة مجمع تسيتسرناكابيرد التذكاري والبانثيون العسكري "ييرابلور".

ودعا الكاثوليكوس كاريكين الثاني جميع ممثلي الكنائس لحضور المأدبة الرسمية بمناسبة مباركة الميرون المقدس وإعادة تكريس كاتدرائية أتشميادزين.

والتقى الأنبا مارك مع القس كريكور، رئيس أبرشية الأرمن الرسولية في فرنسا، حيث من المنتظر سيامة القس كريكور أسقفًا في الثالث من نوفمبر المقبل.

واستقبل الكاثوليكوس كاريكين الثاني نيافته بمقر البطريركية بأتشيمادزين، ونقل تحية ومحبة قداسة البابا تواضروس الثاني لقداسة الكاثوليكوس، الذي طلب بدوره إبلاغ قداسة البابا بخالص تحياته ومحبته.

واختتم الأنبا مارك، زياراته بزيارة رسمية للسفارة المصرية، حيث كانت في استقباله السفيرة سيريناد جميل سفير مصر لدى أرمينيا، والقنصل تامر غالي.