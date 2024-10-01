تنطلق غدا.. 4 ورش في الكتابة بمهرجان آفاق مسرحية

أعلنت إدارة مهرجان آفاق مسرحية، عقد 4 ورش للكتابة تحت عنوان "من الفكرة إلى النص" تبدأ غدا الأربعاء، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان دورة النجم "نور الشريف"، التي تستمر حتى 16 أكتوبر الجاري، بمسرح آفاق بشارع عماد الدين بوسط البلد.

يشارك فيها كل من الكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، والسيناريست محمد عسكر، والشاعر أحمد زيدان، والكاتب علاء الجابر، وذلك على هامش فعاليات المرحلة الأولى من عروض المهرجان التي تقدم بمسرح آفاق بمشاركة 44 عرض مسرحي برعاية وزارة الثقافة.

قال المخرج أيمن غالي المدر الفني للمهرجان: تعقد أربعة ورش على هامش عروض المهرجان في مجال الكتابة المسرحية تبدأ أولى الورش بماستر كلاس للكاتبة رشا عبدالمنعم، غدا الأربعاء 2 أكتوبر بقاعة 1 من الثانية حتى الخامسة مساءً، وتحمل عنوان مصادر الكتابة – البحث عن فكرة، ويقدم الشاعر أحمد زيدان ماستر كلاس حول اشكاليات الكتابة والإخراج في مسرح الطفل للهواة والمستقلين، وذلك يوم الأربعاء 16 أكتوبر بقاعة 2، أما ورشة الكاتب العراقي علاء الجابر، فسوف يتم تحديد موعدها لاحقا، لأنها سوف تتزامن مع فعاليات المرحلة الثانية من المهرجان.

قال السيناريست محمد عسكر: أقدم على مدار ثلاثة لقاءات ورشة بعنوان "وجهات نظر خاصة فى قضية الكتابة المسرحية"، وسيكون البرنامج كتالي، اليوم الأول من 4 إلى 6 مساء جلستين سيتعرف المتدرب فيها على ماهية الكتابة ومسئوليات الكاتب، وما هى الوظيفة وما معنى التأليف والمسئوليات الواقعة على أكتاف المؤلف، في الجلسة الثانية سنتحدث حول الدراما وبعض الأسئلة المهمة "أزاى - متى - أين - لماذا"، ويتم طرح التفكير فى حدوتة ما على كل الدارسين سيتم اختيار احداها لمناقشتها فى اللقاء التانى

وتابع عسكر: أما اليوم الثاني للورشة 4 ساعات على جلستين بينهما استراحة في الجلسة الأولى سنتعرف على أدوات الكاتب، وعملية التصنيع، ثم مناقشة القصة التي اختيرت ونشرح كيفية بناءها

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.