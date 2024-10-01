رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الهندسة بشبرا

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية الهندسة بشبرا، لمتابعة سير العملية التعليمية داخل الكلية خلال العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة، عددا من المراكز والوحدات داخل الكلية منها مركز التطوير المهني بالكلية، وأجرى حوار مع عدد من الطلاب داخل المركز، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات الشخصية ومهارات التوظيف لدى الطلاب، بالإضافة إلى خدمات المشورة الفردية، وعقد دورات للغة الانجليزية، ودمج مشاركة القطاع الخاص من خلال المعارض والمنح التدريبة المقدمة من المركز.

كما عقد "الجيزاوي" لقاء تعريفيا مع الطلاب الجدد بالكلية، مشيدا بالكلية وإنجازتها خلال الفترة السابقة حيث تعد من أعرق الكليات على مستوى مصر، وتحتل تصنيفا متقدما على مستوى العالم، كما أنها تضم عددا من الأساتذة الذين نفتخر بهم.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة والاستفادة من الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في بناء شخصيتهم.