جامعة كفر الشيخ تمحو أمية العاملات ضمن فعاليات مبادرة «بداية»

شهدت جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء الموافق 1/10/2024، امتحانات فصل محو أمية العاملات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف ابراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الامية وتعليم الكبار بكفر الشبخ، وذلك فى اطار التعاون المثمر بين جامعة كفر الشيخ والهيئة العامة لتعليم الكبار، من اجل النهوض بالمجتمع المحلى.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة فى تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى إطار إستراتيجية الجامعة فى نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأمية تعد قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيّه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وتحدث نقلة حقيقية فى مجالات العمل المختلفة، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر، مشيراً الي ان الجامعة لم تتوان فى بذل الجهود الحثيثة لنشر ثقافة محو الأمية وتعليم الكبار بالمفهوم الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وستبقى غاية الجامعة وهدفها الأساسى هو تحقيق المزيد من التقدم والوصول لـــ"مصر بلا أمية".

ومن جانبها أوضحت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين جامعة كفر الشيخ والهيئة العامة لتعليم الكبار وتنفيذأ لخطة قطاع شئون البيئة للعام الجامعى 2024 /2025، فقد تم فتح فصل لمحو امية العاملات للحصول على شهادات محو الأمية بمقر الجامعة لعدد 20عامله من عاملات الجامعة، مشيرة الي تميز الفصل بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بأحدث التقنيات والموارد التعليمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركات. تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي والمهارات لدى العاملات للمساهمة في تطوير أنفسهن والمجتمع، حيث تسعي الجامعة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز التعليم والمعرفة وتمكين الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق لمصر.