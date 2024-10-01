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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح بالطريق الصحراوي في المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهد الطريق الصحراوي الغربي، اليوم الثلاثاء، حادث  انقلاب  سيارة نقل بمقطورة، محملة بكميات من القمح قادمة من ميناء محافظة دمياط متجهة إلى مطحن خاص بمحافظة أسيوط، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وتلقي اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بمقطورة محملة بالقمح المستورد بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين انقلاب سيارة رقم 1587ي ج ا، بمقطورة رقم 5612 ي ق ج، محملة بـ86 طنا من القمح، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي  نتيجة اختلال عجلة القيادة .

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