حبس سوزي الأردنية سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة سب والدها

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفي يحيي، حبس سوزي الاردنية سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، صاحبة تريند آه الشارع اللي وراه، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

وكانت صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، اتهمت بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وكانت المحكمة المختصة قد رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها لتحقيق أرباح.