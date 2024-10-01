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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تضامن المنيا تواصل فعاليات مبادرة "كمل الزغروطة - خلي الفرحة تكمل"

مبادرة كمل الزغروطة
مبادرة "كمل الزغروطة "
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تواصل مديرية التضامن بالمنيا تنفيذ فعاليات مبادرة (كمل الزغروطة - خلي الفرحه تكمل) متضمنة ندوات وزيارات منزلية للرائدات الاجتماعيات للتوعية بأضرار زواج الاقارب والتربية الإيجابية وذلك فى  إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان) وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، وإشراف ياسر بخيت مدير مديرية التضامن وأماني تامر وكيل المديرية.

تهدف مبادرة «كمل الزغروطة – خلي الفرحة تكمل» إلى تقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، من خلال تجنب زواج الأقارب، مما يسهم فى حماية الفرد والأسرة والمجتمع من مشكلات صحية ومعنوية ومادية مستقبلاً ورفعت المبادرة شعار: «صحة الأسرة المصرية = صحة المجتمع».

الأمراض الوراثية التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان