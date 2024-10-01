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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تتابع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عددًا من التوجيهات لإدارات كليات، ومعاهد الجامعة، وقطاعاتها المختلفة، والمتعلقة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتطبيق إجراءات، واشتراطات الحماية المدنية، والصحة والسلامة المهنية؛ لمنسوبي الجامعة.

يأتى ذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد ٢٠٢٤ / ۲۰۲٥م، وانتظام العملية التعليمية بالجامعة، وحرصًا من إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية آمنة، وسليمة؛ تحكمها الخطط، والبرامج، التي تهتم بالاستعداد للأزمات، وسرعة التعامل معها؛ بما يضمن الوقاية من المخاطر.

وتضمنت توجيهات الدكتور أحمد المنشاوي؛ لإدارات كليات، ومعاهد الجامعة، وقطاعاتها المختلفة؛ متابعة تنفيذ كافة المقومات التي تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، من خلال؛ التأكد من جودة التهوية داخل القاعات، والفصول الدراسية، وخاصة في الكليات ذات الكثافة العددية الكبيرة، مع ضرورة مراجعة منظومة السلامة، والصحة المهنية بالكليات المختلفة؛ وما يتضمنه ذلك من متابعة كفاءة البنية التحتية للمباني، والمنشآت، وتقييم منظومة إطفاء الحرائق، وأعمال الكهرباء، والإنارة، وتشغيل المصاعد، إلى جانب؛ متابعة فاعلية العقود المبرمة مع الجهات المختصة بهذا الشأن، وتجديد المنتهي منها.
 

اجراءات السلامه والصحه المهنيه التعامل مع الجهات المختصة الحماية المدنية الدكتور احمد المنشاوي