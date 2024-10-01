وزارة الثقافة تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح الأوبرا

تحتفل وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات إكتوبر المجيدة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد من خلال عرض مسرحى بعنوان أكتوبر الذهبى في السابعة مساء الأربعاء ٢ أكتوبر علي المسرح الصغير.

ياتي ذلك ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال بطولة نجوم وفناني مسرح القاهرة للعرائس فكره الدكتور أسامة محمد علي، تأليف رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر موسيقى ومؤثرات محمد الرافعى، سينوغرافيا لكلاً من شادي قطامش،اميرة عادل مخرج منفذ هاني عز، رفعت ريان إخراج رضا حسنين.