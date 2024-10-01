زراعة المنيا تشارك في فعاليات "حصاد الذرة الشامية"

شاركت مديرية الزراعة بالمنيا فى فعاليات يوم حصاد محصول "الذرة الشامية " والذي نظمته كلية الزراعة جامعة المنيا، بحضور كوكبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة والمتخصصين فى المحاصيل وذلك بالتعاون مع إحدى شركات إنتاج التقاوى مختلفة الأصناف وذات الإنتاجية العالية.

أكد المهندس محمد عبد الرحمن محمود وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أهمية تغيير ثقافة استخدام الأسمدة الكيماوية وسبل تقليل الاعتماد عليها والدفع باتجاه نشر استخدام السماد الحيوى لرفع كفاءة التربة ومجابهة التغيرات المناخية ومحاولة التأقلم معها عن طريق انتاج تقاوى تتمتع بقدرة تحمل اكبر واستجابة للتغيرات المناخية، وذلك بغرض تحسين الانتاجية والارتقاء بجودة الناتج الزراعي بمآ يصب فى صالح المزارع محور اهتمام الدولة مؤكدا أهمية اتباع التوصيات الفنية والارشادية والوصول بالمعلومة الزراعية للمزارع.