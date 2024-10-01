رسميًا .. المصري عمر شتلة ينتقل لنادي أومونيا اراديبو القبرصي

انتقل المصري عمر شتلة لاعب نادي إكسلسيور روتردام الهولندي لصفوف نادي أومونيا اراديبو القبرصي، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام للنادي القبرصي في حضور وكيل أعماله محمد عبدالحميد، و المدير الرياضي لنادي أومونيا اراديبو.

وسبق لعمر شتلة اللعب لأندية وادي دجلة، وبيراميدز، و يعد من اللاعبين المتميزين على مستوي الناشئين.

وأعرب اللاعب المصري عن سعادته بالانتقال للنادي القبرصي، مشددًا على أنه يبدأ تحدي جديد في مشواره الاحترافي، الذي يستهدف فيه الوصول لأعلى قمة، موجهًا الشكر لوكيل أعماله ومسئولي النادي القبرصي.