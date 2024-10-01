البطريرك يشارك في الرياضة الروحية الاستعدادية لسينودس الأساقفة الروماني في الفاتيكان

يشارك البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، في الرياضة الروحية الاستعدادية للدورة الثانية من الجمعية العامّة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الروماني، وذلك في الفاتيكان.

كما ينضم للمشاركة في هذه الرياضة الروحية جميع أعضاء سينودس الأساقفة الروماني، من بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية، وكرادلة، وأساقفة، وكذا المدعوون إلى المشاركة في السينودس من كهنة ورهبان وراهبات وعلمانيين وعلمانيات من مختلف أنحاء العالم.

ويشارك من الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الرياضة الروحية وفي السينودس، هدى فضّول من رهبانية دير مار موسى الحبشي في النبك - سوريا، وسعد أنطي، مدير مركز مار أسيا الحكيم في أبرشية الحسكة ونصيبين.

وتتخلّل الرياضة الروحية أوقات للصلاة والتأمّل والإصغاء إلى كلمات وتأمّلات روحية، فضلًا عن حلقات مشتركة للحوار وتبادُل الخبرات.

وسيتمّ افتتاح السينودس اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر بقداس حبري احتفالي يترأّسه قداسة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.