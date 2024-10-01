اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي لفرع ثقافة المنيا

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الأدبى لليوم الواحد بمحافظة المنيا، والذي يقام تحت عنوان "الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة"، دورة الراحل اسماعيل حلمي ويشارك بفعاليات المؤتمر نخبة من المبدعين الأدباء في أمسية شعرية تحت عنوان "تحت ظلال الأدب والشعر" حيث يترأس المؤتمر الشاعر عصام السنوسي ، وأمين عام المؤتمر الأديب ناصر عاشور رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بالمنيا ، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بالمنيا .

ويتخلل المؤتمر جلسات بحثية تحت عنوان " الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة في ظل التطور التقني"، وتتناول بعض أبحاث "الشعر العربي من الاصالة الشفاهية إلى المراهنة الرقمية " و"الإبداع والكتابة الشعرية في المنيا" و"بانوراما القصة والرواية في المنيا " يعقبها عرض فنى لفريق كورال أطفال قصر ثقافة المنيا .

ويطوف المؤتمر في رحاب الأدباء الراحلين بجلسة الشهادة الإبداعية عن الأديب الراحل علاء سيد عمر و الأديب الراحل اسماعيل حلمي .

وتختتم فعاليات المؤتمر بالتوصيات، ويقدمها الأديب ناصر عاشور رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بالمنيا، وأمين عام المؤتمر .