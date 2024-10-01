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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تسريع أعمال البناء بمبادرة "سكن لكل المصريين"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث الرئيس، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمني للمراحل المقبلة، ووجه الرئيس بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء