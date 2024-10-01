نائب محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بالمجمع الخدمي الحكومي بالشوبك الشرقي

أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز الصف حيث تفقد النائب المجمع الخدمي الحكومي بقرية الشوبك الشرقي لمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي للمجمع، مشددا على تسريع معدلات الأداء وتبسيط الأجراءات علي المواطنين، في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة .

كما وجه النائب برفع مستوي النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول، كما تم تفقد الحملة الميكانيكية للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات مؤكدا علي رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل.

كما تابع نائب المحافظ خلال جولته الميدانية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

حيث تفقد النائب أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرية عرب الحصار وقرية الشرفا

لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات تواجة المشروعات.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة.

رافق نائب المحافظ العميد علي عبد الله حامد رئيس مركز الصف ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وشركة الغاز والشركات المنفذة للأعمال.