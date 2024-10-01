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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد اعتمادها من الجبلاية.. إرسال أسماء الحكام الدوليين إلى الاتحادين الأفريقي والدولي

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أرسل مسؤلو اتحاد الكرة القائمة الدولية للحكام كلا من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، بعد أن تم اعتمادها من مجلس إدارة الجبلاية خلال الساعات الماضية وتضمنت القائمة اسم الحكم محمود بسيوني، وذلك بديلا لـ إبراهيم نور الدين، الذي خرج من القائمة بعد الإعتزال.

وجاءت قائمة أسماء الحكام كالتالي:
حكام الساحة كلا من:

حكام الساحة
أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، محمود البنا، محمود ناجي، أحمد الغندور، محمود بسيوني، شاهندا المغربي، ونورا سمير.

الحكام المساعدين:

محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سامي هلهل، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، هاني عبد الفتاح، سمير جمال، يارا عاطف، جمالات شبل، مي حسن، ونورهان سمير.

حكام تقنية الفيديو:

محمود عاشور، طارق مجدي، محمود أبو الرجال، حسام عزب، وائل فرحان، عمرو الشناوي، ويارا عاطف.

اتحاد الكرة أسماء الحكام