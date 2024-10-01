نائب محافظ قنا يتابع جهود تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية بداية

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه البراهمة التابعة لمركز قفط .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 2039 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 65 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 130 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 250 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 400 سيدة .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 57 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 22 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 900 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن ، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 300 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 235 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 40 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 840 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد330 مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 326 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية وندوات لعدد 100 مواطن، و نظمت الوحدة المحلية حملات نظافة استفاد منها 6000 مواطن.

ونظمت هيئة الإسعاف المصرية دورات تدريبيه و توعوية لعدد 70 طالب .

كما نظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 591 مواطن.