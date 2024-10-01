ضبط عاطل بحوزته 25 فرش حشيش أثناء اختبائه بمزرعة بالإسماعيلية

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم أحمد الصفتي، اليوم الإثنين، فى القبض على متهم يدعى " م، م" ، عاطل، مقيم بقرية سرابيوم التابعة لنطاق دائرة المركز، أثناء إتجاره في المواد المخدرة.

وكانت البداية بورود معلومات للنقيب مصطفي البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام المتهم بالإتجار فى الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهم، تمكنت قوة أمنية تحت قيادة النقيب مصطفي البنا معاونمباحث المركز؛ من ضبط المتهم بمنطقة سرابيوم أثناء اختبائه في مزرعة، وبتفتيش المزرعة بعد إصدار اذن من النيابة العامة، تم ضبط 25 فرش حشيش، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، مستخدمًا الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.