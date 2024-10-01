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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب حراس البنك الأهلي للناشئين: هدفنا المنافسة على المربع الذهبي ببطولة الجمهورية

سيد ابو الخير
سيد ابو الخير
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تحدث سيد أبو الخير، مدرب حراس فريق البنك الأهلي للناشئين مواليد 2007، عن حراس الفريق بعد مرور الجولة الثانية من عمر بطولة الجمهورية للناشئين.
وأكد أبو الخير خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن حراس مرمي الفريق علي اتم استعداد للمشاركة في جميع المباريات، مضيفا أن العمل مستمر علي قدم وساق من اجل الظهور بشكل قوي في الدوري، بجانب الانضمام لصفوف منتخب مصر مواليد 2007.
وتابع سيد أبو الخير، قطاع البنك الأهلي يمتلك حراس مميزين يستحقون المشاركة والانضمام الي الفرق الاولي والمنتخبات الوطنية التي ستشارك في البطولات الافريقية.
واختتم مدرب الحراس إلي أن هدف البنك الأهلي صناعة مواهب كبيرة تساهم في تحقيق الفوز والتصعيد الي الفريق الاول .
وعن فوز الامس أمام سيراميكا بهدفين دون رد وتألق مروان محمد "باندا" وحافظه علي شباكه نظيفة، قائلا القادم افضل وهدف فريق البنك المنافسة على المربع الذهبي.

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سيد ابو الخير مدرب حراس المرمى فريق نادي البنك الأهلي