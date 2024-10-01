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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بكفرالشيخ تواصل فعالياتها

مبادرة زراعة 100
مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بكفرالشيخ
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود زراعة الأشجار بمركز  سيدي سالم، تحت إشراف أيمن خلف، فى  إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة ومضاعفة المسطحات الخضراء بمختلف قري ومدن المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء وحماية التنوع البيولوجي والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة ومكافحة تغير المناخ حيث تلعب الأشجار دوراً مهماً في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على تقليل مستويات هذا الغاز في الجو، وتساعد الأشجار في تنقية الهواء من الملوثات وتوفر أكسجينًا نظيفًا، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بمتابعة ماتم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق وكذا المناطق الصناعية والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها علي مستوى المحافظة، داعياً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.

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