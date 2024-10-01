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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة الشامبيونزليج.. تشكيل هجومى متوقع لسان جيرمان أمام آرسنال

سان جيرمان
سان جيرمان
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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا ثقيلا على نظيره ارسنال الانجليزى، وذلك على ملعب "الإمارات"، فى قمة الجولة الثانية من دور الدورى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان كالتالى:
حراسة المرمى: سافونوف.
خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - باكو - بيرالدو.
خط الوسط: رويز - نيفيز - زاير إيمري.
خط الهجوم:​​​​ مواني - لي كانج إن - باركولا.
ويغيب كل من ماركو أسينسيو ولوكاس هيرنانديز وعثمان ديمبلي عن قائمة باريس سان جيرمان الفرنسى.
وحقق فريق باريس سان جيرمان، الفوز فى الجولة الأولى، على نظيره جيرونا الإسبانى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "حديقة الأمراء".

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