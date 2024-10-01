ماتوا في أحضان بعض.. وفاة أم وطفلها في العقار المنهار بالإسكندرية

شهدت منطقة حي الجمرك إنهيار عقار رقم 6 حارة النعناني متفرع من شارع رأس التين، وانقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات دفاع مدني وسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين أرضي وأول. وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وابنها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبحسب شهود العيان الذين أكدوا على وفاة سيدة تدعى دعاء.ا.ح، 25 عام، وابنها احمد.ح، ونجاة ابنتها الطفلة ريتاج.ح، في تمام الساعة التاسعة ونصف، بعدما سمعوا صوت انهيار شديد يخرج من باب الغرفة التي كانت تسكن بها السيدة وأطفالها.

وتابع شاهد عيان على الواقعة حديثه قائلًا عند محاولتهم إنقاذ السيدة وأطفالهم وجودا الطفلة صاحبة 6 أعوام بعيدة عن الانهيار، ولكن الأم وأبنها صاحب 4 أعوام تحت الركام الخاص بالسقفين العلوي والسقف الخاص بالدور الأرضي، وكانت تحتضن طفلها.

وأكمل شاهد عيان أن السيدة كانت تعيش في القاهرة، وجاءت للعيش في منزل والداها القديم مع أطفالها بعدما سجن زوجها، وكانت تسعى للانفصال عنه، وتم وضع جثمان الام وابنها في مشرحة مستشفي الأميري الجامعي.

ولتكمل النيابة العامة التحقيقات وإجراء اللازم لإستلام عائلتها والمتمثلة في أخيها جثمان الام وطفلها لدفنهم، واستلام الطفلة صاحبة 6 أعوام.