قمة الشامبيونز ليج.. ساكا ومارتينيلي يقودان التشكيل المتوقع لآرسنال أمام سان جيرمان

يستضيف فريق آرسنال فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، وذلك على ملعب "الإمارات"، فى قمة الجولة الثانية من دور الدورى من بطولة دورى أبطال أوروبا.



وجاء التشكيل المتوقع لفريق ارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: كاليفيوري - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

خط الوسط: رايس - بارتي - تروسارد.

خط الهجوم: هافيرتز - ساكا - مارتينيلي.



ويغيب عن قائمة أرسنال التى تشارك فى تلك المواجهة، كلا من مارتن أوديجارد وزينشينكو ، للإصابة.



انتهت الجولة الأولى لفريق أرسنال، مع نظيره أتلانتا الإيطالى، بالتعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "جيويس".