مفتش الصحة يكشف كواليس وفاة طفل بمنشأة القناطر

كشفت تقرير مفتش الصحة حول وفاة طفل غرقا بمياة الرياح البحيري بمنشأة القناطر، أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق.

وكانت النيابة فى وقت سابق طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وتبين أن الطفل دفعه شقيقه بالمياه اثناء لهوهما.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في مياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام" 13 سنة، متوفي إثر غرقه في المياه، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو المتوفي وشقيقه الأصغر 10 سنوات، قام الأخ الأصغر بدفع شقيقه في المياه وحاول إنقاذه ولكنه لقي مصرعه غرقا وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.