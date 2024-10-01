محافظ أسوان: التطوير والتحديث المستقبلى سيعتمد على الرؤية العلمية المتكاملة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار الفعاليات الجارية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " على أن أى تطوير أو تحديث أو تجميل مستقبلى لمدينة أسوان أو لباقى المدن السياحية سيعتمد على الرؤية العلمية المتكاملة ، مع مراعاة الأبعاد الجمالية والتراثية ، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التشجير والمسطحات الخضراء بشكل متناسق حيث جارى زراعة 500 شجرة ظل مهداة من إحدي مؤسسات المجتمع المدني كمرحلة أولى وذلك فى الطرق والشوارع والمناطق والأحياء السكنية بما يساهم فى حماية المواطنين والزائرين من حرارة الشمس ، وإرتفاع درجات الطقس وذلك بواسطة إدارة الحدائق ، وبمشاركة المتطوعين من النشء والشباب والمجتمع المدنى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية .

ولفت إلى أن الأولوية خلال المرحلة القادمة هو الإسراع بإنهاء أعمال مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات سواء فى الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية ، ليعقب ذلك أعمال الرصف والتجميل والتشجير ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء المشروعات القائمة ، وخاصة ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم ، وأيضاً الكورنيش الجديد بطول 9 كم ، فضلاً عن إستكمال مشروع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر ، ليعقبه أعمال رصف وتطوير طريق السماد بطول 4 كم .

إهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة للإرتقاء وتحسين مستوى الخدمات

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن هناك إهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة للإرتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى ، علاوة على ما شهدته محافظة أسوان خلال الأونة الأخيرة من مشروعات عملاقة متنوعة فى قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والمحاور التنموية والكبارى وإزدواج الطرق السريعة ، بالإضافة إلى مشروعات مدينة أسوان الجديدة كأحد مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية .

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