أبطال أوروبا.. أرسنال يستقبل سان جيرمان فى قمة "الشامبيونزليج"

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة قمة الجولة الثانية من دور الدورى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وذلك بين فريق أرسنال الإنجليزى، الذى يستضيف نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى.

وحقق فريق باريس سان جيرمان، الفوز فى الجولة الأولى، على نظيره جيرونا الإسبانى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "حديقة الأمراء".

بينما انتهت الجولة الأولى لفريق أرسنال، مع نظيره أتلانتا الإيطالى، بالتعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "جيويس".

ويدخل كل فريق المباراة، باحثًا عن الثلاث نقاط، ففريق باريس سان جيرمان يسعى لتأكيد تفوقه والدخول فى دائة الفرق المتأهله مباشرًا إلى دور الـ 16 من البطولة فى نظامها الجديد، وارسنال من اجل تعويض تعادله فى الجولة الأولى.

ويسعى الإسباني لويس إنريكي، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، لأستغلال حالة نشوة الإنتصارات التى يمتلكها لاعبوه بعد أعتلائهم قمة الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة، متساويا مع موناكو بعد مرور 6 جولات، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد.

كما هو الحال عند ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق ارسنال، الذى بدأ موسمه بقوة، وخاض اكثر من ديربى، وكان أهم أمام مانشستر سيتى، الذى أحرجه على ملعبه ووسط جماهيره، وخاض مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 14 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني بينما يعتلي ليفربول الصدارة برصيد 15 نقطة بعد مرور 6 جولات.

