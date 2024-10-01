محافظ أسوان يؤكد أهمية تعظيم الإمكانيات

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى برئاسة اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمشرف على اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسئولي وممثلي الجهات المختصة.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع رؤية إستراتيجية لحماية مواقع التراث العالمى والحفاظ عليها.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف الحالى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق منطقة التراث العالمى من معابد فيله وحتى معبدى أبو سمبل.

وأكد محافظ أسوان أهمية تطوير وتعظيم كافة الإمكانيات للحفاظ على مواقع التراث العالمى من أجل الإستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة ، وهو الذى يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة وحماية هذه المواقع والبيئة المحيطة بها.

ولفت إلى أن محافظة أسوان لديها سجل حافل من التعاون البناء مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بدءاً من إنطلاق مشروع إنقاذ أثار النوبة عام 1963 لإنقاذ 22معبد من أبرزهم معبدى أبوسمبل ، بجانب إنشاء مركز الوثائق فى عام 2001 ليكون مرجعاً للدراسات النوبية بمتحف النوبة ، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية فى هذا الشأن.

وأضاف الدكتور إسماعيل كمال بأن هذه العلاقة التاريخية بين أسوان ومنظمة اليونسكو فى المجالات التعليمية والأثرية والثقافية والفنية والتراثية ساهمت فى إنضمام أسوان منذ عام 2005 إلى العديد من شبكات اليونسكو للإبداع والمحميات الطبيعية والمدارس المنتسبة لليونسكو ، وتوج ذلك بفوز أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم عالمياً فى عام 2019 .

خطة لإستثمار المنتجات البيئة والمشغولات التراثية واليدوية

وأوضح أن هناك خطة لإستثمار المنتجات البيئة والمشغولات التراثية واليدوية من خلال مشاركة العارضين من المحافظة فى المعارض المحلية والدولية سواء ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية " معرض أيادى مصر " أو بالتعاون مع منظمة اليونسكو لعرض المنتجات اليدوية وتسويقها عالمياً.