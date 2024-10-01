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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

ازالة التعديات بكفر
ازالة التعديات بكفر الشيخ
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بالتعاون مع المراقبة العامة للتعاونيات، في إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 542 م2 بالحامول بمنطقة الإصلاح الزراعية التابعة لجمعية المجاز الشرقي الزراعية بمركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، والمحاسب حاتم صبري، المراقب العام للتعاونيات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ .

أكدّ محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

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