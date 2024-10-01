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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في أول أسبوعين من عرضها| "فارس يكشف المستور" ترفع لافتة كامل العدد.. صور

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افتتح الفنان محمد صبحي مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، وحقق العرض نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا، ورُفعت لافتة "كامل العدد" في كل الليالي التي عرضت فيها المسرحية لمدة أسبوعين من عرضها.

ويواصل الفنان محمد صبحي وفرقته "استديو الممثل" تقديم "فارس يكشف المستور" خلال أيام: الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويبدأ عرض المسرحية في السابعة مساء على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجم محمد صبحي، ويشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

«فارس يكشف المستور» مسرحية كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان  لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين .

 

 

فارس يكشف المستور محمد صبحي ميرنا وليد كمال عطية