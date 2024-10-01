يسرا ومحمود حميدة وأمير كرارة أبطال "حكاية شعب" عن حرب أكتوبر.. فيديو

نشرت قناة cbc على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو يجمع عدد من نجوم الفن احتفالاً بنصر أكتوبر العظيم.

https://www.instagram.com/reel/DAk4qMTs71a/?igsh=MXZiYWxnN2R6aGwyNg==

وعلقت القناة على الفيديو "أنوار الفجر تطل على العرب الأحرار بعد ظلام طويل دامس"

ظهر من خلال الفيديو الفنانة يسرا والفنان محمود حميدة والفنان أمير كرارة، وعرض بمقتطفات عن حرب أكتوبر والنصر العظيم للشعب المصري والعربي.

وتعيش المنطقة حالة من التوتر بعد العدوان الإسرائيلي المجرم، على دولة فلسطين على مدار عام وحتي الآن، إلى جانب الهجوم البري على دولة لبنان فى الساعات الأولى من صباح اليوم ومستمر حتي الآن.

يشار أن العدوان الإسرائيلي أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، اغتيال حسن نصر الأمين العام لحزب الله، بعد القصف الجوي على المقر المتواجد به.