وظائف خالية بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.. اعرف الشروط

أعلنت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لهيئة السكة الحديد عن حاجتها للتعقاد لشغل بعض الوظائف بالشركة بالشروط التالية:

-أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

-أن يكون المتقدم من محافظة "القاهرة -الجيزة -القليوبية".

-أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً.

-أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل علي الإعفاء.

-أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل " بدون - متوسط - فيما فوق ".

مميزات العمل بالشركة كالآتي :

-تعاقد فوري .

-حوافز مجزية .

-تأمين إجتماعي .

-تأمين شامل علي الحياة.

-زيادة سنوية .

-استلام الزي الخاص.

-دوارات مجانية لزيادة كفاءة العاملين.

وأكدت الشركة أنه يمكن لراغبي العمل ملئ إستمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة و العنوان "ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبني شركة الخدمات المتكاملة "، وذلك من يوم الأحد الي يوم الخميس الساعة 9 صباحاً وحتي 4 مساءاً.