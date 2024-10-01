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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وظائف خالية بشركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.. اعرف الشروط

السكة الحديد
السكة الحديد
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أعلنت شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لهيئة السكة الحديد عن حاجتها للتعقاد لشغل بعض الوظائف بالشركة بالشروط التالية: 

-أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

-أن يكون المتقدم من محافظة "القاهرة -الجيزة -القليوبية".

-أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً.

-أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل علي الإعفاء.

-أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل " بدون - متوسط - فيما فوق ". 

مميزات العمل بالشركة كالآتي : 

-تعاقد فوري .

-حوافز مجزية .

-تأمين إجتماعي .

-تأمين شامل علي الحياة.

-زيادة سنوية .

-استلام الزي الخاص.

-دوارات مجانية لزيادة كفاءة العاملين.

وأكدت الشركة أنه يمكن لراغبي العمل ملئ إستمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة و العنوان "ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبني شركة الخدمات المتكاملة "، وذلك من يوم الأحد الي يوم الخميس الساعة 9 صباحاً وحتي 4 مساءاً. 

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