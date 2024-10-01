لطيفة توجه رسالة للشعب اللبناني

دعمت الفنانة لطيفة الشعب اللبناني، بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي المجرم على الأراضي اللبنانية، والذى بدأ منذ ساعات ومستمر حتي الآن.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أغنية "أمنلي بيت" لتدعم بها لبنان.

https://www.instagram.com/reel/DAlFuCuuW7L/?igsh=M3hiMWRtYXc1cmN0

وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديو "ربنا يحمي لبنان ويحمي كل اللبنانيين، ويعدي هذه الأزمة الأخيرة علي خير".

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، وهدم المنازل وكل المباني الحيوية بالدولة، بعد الهجوم البري للعدوان الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن جيش العدوان الإسرائيلي قتل حسن نصرالله أمين عام حزب الله خلال الأيام القليلة الماضية، بعد القصف الذى استهدف موقعه.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.