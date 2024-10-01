الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة.. فيديو

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن 78 شاحنة من المساعدات الإنسانية المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية فضلا عن 12 شاحنة من الوقود توجهت اليوم إلى غزة، مشيرا إلى أن هذه الشاحنات توجهت صوب معبر رفح الفلسطيني لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تضع العراقيل أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية.

وأضاف "إبراهيم" في رسالة له على الهواء، على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن هناك إعاقة شديدة لعملية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت حوالي 4 شاحنات من المساعدات التي تحمل المواد الغذائية، كما أن هناك 25 شاحنة من المساعدات الإنسانية أفرغت حمولتها، فضلا عن إفراغ حمولة 4 شاحنات من الغاز الطبيعي ومن ثم عادت إلى معبر رفح البري من الجانب المصري.

وتابعت: "لازالت باقي الشاحنات تخضع لآلية التدقيق والمراجعة من قبل قوات الاحتلال، بهدف عرقلة عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة".

وأردف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه توجهت حوالي 34 شاحنة من المساعدات بالأمس إلى قطاع غزة، ولكن تم السماح بدخول حوالي 14 شاحنة فقط وجرى رفض الباقي من قبل الاحتلال.