ڤاليو تتعاون مع تطبيق فلاش لتوفير حلول الدفع للعملاء باستخدام «QR code»

أعلنت شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع فلاش، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية للمدفوعات غير النقدية، التي توفر حلول دفع قائمة على استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بهدف تعزيز تجربة الدفع الرقمية للعملاء والتجار.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تسهيل إتمام معاملات الدفع وتحسين جودة الخدمة عبر إتاحة حلول الدفع المقدمة من ڤاليو ضمن حلول الدفع على تطبيق فلاش، ليتمكن لمستخدمي التطبيق من سداد جميع مشترياتهم، بما في ذلك الأغذية والمشروبات وغيرها من المنتجات، باستخدام حلول ڤاليو سواء عند الاستلام أو داخل المتاجر من خلال التطبيق.

ويتيح تطبيق فلاش للعملاء إمكانية سداد مشترياتهم فورًا باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) من خلال هواتفهم المحمولة، مما يسهم في تسهيل قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار، دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع، التي تتطلب صيانة دورية بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن تجنب أعطال الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تطبيق فلاش جميع حلول الدفع، بما في ذلك، البطاقات البنكية (البطاقات الائتمانية، والخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا) وكذلك المحافظ الرقمية.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتمكن التجار المتعاقدين مع منصة فلاش من توفير حلول الدفع من ڤاليو للعملاء.

كما تهدف تلك الاتفاقية إلى زيادة حجم المعاملات على تطبيق فلاش، مما سيثمر عن تعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استخدام حلول ڤاليو المرنة التي تقدمها من خلال تطبيق فلاش لسداد مشترياتهم عند الاستلام أو عند التسوق أونلاين أو داخل المتاجر. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء ڤاليو من دفع أقساطهم من على تطبيق فلاش مما سيساعدهم في إدارة معاملاتهم المالية بكفاءة وسهولة والاستمتاع بتجربة مالية مميزة.

وفي هذا السياق، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة ڤاليو، عن اعتزازه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتطوير حلول الدفع الرقمية للعملاء في مصر، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية تعاون مع تطبيق فلاش – باعتبارها شركة سريعة النمو في مجال المدفوعات غير النقدية– سوف يساهم في تعزيز تلك الجهود لتسهيل حصول العملاء على حلول الدفع غير النقدية. وأضاف لطفي أن هذا التعاون يأتي في إطار مبادرات الاستدامة، وهو ما سيثمر عن مساعدة التجار في تقليل التكاليف المرتبطة بعمليات التحصيل النقدي. وأكد لطفي على التزام ڤاليو بتعزيز قدرة العملاء والتجار على الاستفادة بتجربة مالية سلسة ومريحة للجميع، وذلك عبر تزويدهم بخيارات دفع مرنة وسهلة الاستخدام من خلال تطبيق فلاش.

ومن جانبها، صرحت شيرين كابش، الشريك المؤسس لتطبيق فلاش، أن المنصة تهدف إلى مساعدة العملاء في إدارة والتحكم في نفقاتهم عبر تزويدهم بالمزيد من حلول الدفع الرقمية وغير النقدية. وأوضحت كابش أن توقيع اتفاقية تعاون مع ڤاليو سوف يساهم في مساعدة العملاء في تحقيق الحرية المالية عبر الاستفادة من مزايا الدفع المتطورة وأنظمة التقسيط المرنة.

وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.

يُذكر أن شركة «ڤاليو» تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس قطاعات متميّزة هي (يو، بيزنس، أكيد، فليب، إنڤست).