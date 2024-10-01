البرلمان اللبناني يطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لتأمين إيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي الإسرائيلي المفروض على لبنان.

وأضاف "نبيه" خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه على الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الاطلاع بأدوارها لتأمين المستلزمات كافة للنازحين.

وطالب رئيس مجلس النواب اللبناني، الصليب الأحمر الدولي واللبناني بأداء واجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية إلى اللبنانيين في الجنوب.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي دعا سكان بلدات حدودية بجنوب لبنان لإخلائها، و أفادت أن هناك ترجيحات بأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان ستتركز على إزالة مواقع أقامها حزب الله قرب الحدود مباشرة.

وكانت «سي إن إن» أوضحت أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أكد اغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الجمعة الماضية في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

واغتالت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددًا من القادة الميدانيين لحزب الله بينهم قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور، والقائدان في قوة الرضوان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، وذلك في إطار أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب العام 2006.