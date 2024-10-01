رئيس الحكومة اللبنانية: نواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخ بلادنا

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان يواجه واحدة من أخطر المحطات في تاريخه لاسيما بعد نزوح نحو مليون شخص بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأضاف "ميقاتي" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن لبنان يعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات الأممية على تأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين النازحين.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي دعا سكان بلدات حدودية بجنوب لبنان لإخلائها.

بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك ترجيحات بأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان ستتركز على إزالة مواقع أقامها حزب الله قرب الحدود مباشرة.

وكانت «سي إن إن» قد أوضحت، أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تجمع نحو 100 آلية عسكرية إسرائيلية في موقع يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية.

ويذكر أن حزب الله اللبناني، قد أكد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الجمعة الماضية في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي إطار أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب العام 2006، اغتالت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددا من القادة الميدانيين لحزب الله بينهم قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور والقائدان في قوة الرضوان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.