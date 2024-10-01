انطلاق الدورة التدريبية لتدريب المدربين TOT بجامعة الفيوم

نظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، الدورة التدريبية لتدريب المدربين ( TOT ) والتي تستمر خلال الفترة من ١ - ٣ من شهر أكتوبر الجاري ويحاضر فيها الدكتور كمال غلاب أستاذ الإحصاء والتربية وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل سابقًا، والدكتور وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي، والدكتور صلاح إمام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

استهلت الدورة التدريبية اليوم الثلاثاء، بمحاضرة للدكتور صلاح إمام ناقش خلالها عددًا من الموضوعات منها الفرق بين التعليم والتعلم، والفرق بين الإبداع والابتكار، والجودة والتميز.

واستكمل المحاضرة بشرح أهداف التدريب التي تنقسم إلى ٣ مجموعات وهي أهداف تدريبية روتينية، أهداف تدريبية لحل المشكلات، أهداف تدريبية ابتكارية.

كما أكد أن التدريب يجب أن يتميز بعدد من الصفات أهمها أن يكون ذا هدف محدد وقابل للتطبيق ويعود بالفائدة على المتدربين، وأن يكون متدرج من السهل إلى الصعب، وأن يواكب التطورات التقنية الحديثة، وأن يكون مستمرًا وشاملًا لكل قطاعات العمل والوظائف.

وخلال المحاضرة أيضًا قام بشرح أركان التدريب الأساسية الخمس والتي تتمثل في ( المتدرب، المدرب، المادة العلمية، بيئة التدريب، أساليب التدريب ).

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي.

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