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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نصر عزام يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم

نصر عزام
نصر عزام
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فاز المحامي المصري الدولي نصر الدين عزام، بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم (AIAF)، بالجمعية العمومية التي عُقدت في باريس، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويُعد هذا الانتخاب إنجازًا تاريخيًا، حيث يُعتبر عزام أول محامٍ من إفريقيا يتم انتخابه لهذا المنصب.

وأعرب عزام عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، موجهًا شكره وتقديره لجميع الزملاء الذين منحوه ثقتهم في هذه الانتخابات.

وأضاف أن هذا النجاح يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز دور مصر وإفريقيا في مجال القانون الرياضي الدولي، موضحا أنه سيساهم في تمكين المحامين من المنطقة من التطور وتحقيق التأثير الفعّال في تطوير قوانين كرة القدم على المستوى العالمي بمراعاة متطلبات المنطقة الافريقية و العربية.

وأشاد عزام بالدور المحوري للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، في المساهمة في تطوير المعايير القانونية العالمية المرتبطة بكرة القدم بالتعاون مع الفيفا و باقي الاتحادات.

وشدد على أن عضويته في اللجنة التنفيذية ستساعد على ضمان تمثيل المنطقة الإفريقية و العربية وتحقيق تطور بها حيث تضم أكثر من 60 اتحاد وطني لكرة القدم.

نصر عزام المحامي الدولي نصر عزام اللجنة التنفيذية لمحامي كرة القدم