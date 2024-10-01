نيابة الجمرك بالإسكندرية تتجه إلى موقع العقار المنهار

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغ يفيد بانهيار عقار رقم 6 حارة النعناني متفرع من شارع رأس التين بنطاق حي الجمرك، ليتجه فريق من نيابة الجمرك بالإسكندرية لمعاينة العقار المنهار.

وبعد الفحص والمعاينة تبين أن العقار المنهار تسبب في وفاة سيدة تدعى دعاء.ا.ح، 25 عام، وابنها احمد.ح، ونجاة ابنتها الطفلة ريتاج.ح، ومازال البحث مستمر عن المفقودين، ومعاينة النيابة العامة لمكان العقار لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

وانقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات دفاع مدني وسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين أرضي وأول. وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وابنها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.