ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو للجيش المصري وتعلق: "خير أجناد الأرض"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لتدريبات الجيش المصري.

https://www.instagram.com/reel/DAlDKLNOoqn/?igsh=MTY0cHJjcXdnZ3Yxbg==

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الفيديو برسالة إلي رجال القوات المسلحة المصرية قائلاة : "خير أجناد الأرض".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية والشعب المصري والعربي، بذكري انتصارات حرب أكتوبر العظيم، على العدوان الإسرائيلي المجرم.

يشار أن العدوان الإسرائيلي يمارس كل أشكال الإجرام والمجازر الإنسانية، بقصف دولة لبنان وقتل المدنيين، من خلال الهجوم البري الذي بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومستمر حتي الآن.

وما زال العدوان الإسرائيلي المجرم يمارس كل ألوان جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكتوبر العام الماضي وحتي الآن.